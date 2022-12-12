Волков Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения07.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852
Крещение
10.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.05.1876
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Иванов Симонин, Александр Васильев Дьячков, Михайло Аникин Савастьянов. | Поневесте: Гаврило Стефанов Кондюрин, Александр Андреев Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно