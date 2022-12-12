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Волков Степан Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852

Отец: Волков Георгий Васильевич

Мать: Волкова Акилина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.05.1876

Жена: Волкова Александра Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Иванов Симонин, Александр Васильев Дьячков, Михайло Аникин Савастьянов. | Поневесте: Гаврило Стефанов Кондюрин, Александр Андреев Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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