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Волкова (Жаренова) Александра Ивановна

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Жаренов Иван Кириллович

Мать: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.05.1876

Муж: Волков Степан Егорович

Поручители поженихе: Иван Иванов Симонин, Александр Васильев Дьячков, Михайло Аникин Савастьянов. | Поневесте: Гаврило Стефанов Кондюрин, Александр Андреев Ковалев
Смерть
Неизвестно

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