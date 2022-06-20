Волкова (Жаренова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Жаренов Иван Кириллович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.05.1876
Поручители поженихе: Иван Иванов Симонин, Александр Васильев Дьячков, Михайло Аникин Савастьянов. | Поневесте: Гаврило Стефанов Кондюрин, Александр Андреев Ковалев
Смерть
Неизвестно