Волкова Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти22.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Марковна
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
06.06.1800
Дочь: Феодосия Марковна
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
18.10.1801
Дочь: Пелагия Марковна
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Крещение
05.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1803
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Рождение ребёнка
24.08.1804
Отец ребёнка: Волков Марк Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Марк Ильич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
22.03.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1816