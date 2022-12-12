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Волкова Фекла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

22.03.1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Волков Михаил Маркович

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Волков Савва Маркович

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Марковна

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Волков Василий Маркович

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1800

Дочь: Феодосия Марковна

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1801

Дочь: Пелагия Марковна

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Крещение
05.04.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1803

Сын: Волков Терентий Маркович

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1804

Сын: Волков Андрей Маркович

Отец ребёнка: Волков Марк Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Марк Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.03.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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