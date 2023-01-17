Волков Андрей Маркович
Место рождения
Дата рождения24.08.1804
Дата смерти26.09.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1804
Отец: Волков Марк Ильич
Мать: Волкова Фекла Яковлевна
Крещение
25.08.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Волкова Параскева Автономовна
Рождение ребёнка
14.11.1825
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Автономовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Волкова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1869
Похороны
28.09.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя