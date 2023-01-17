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Волков Андрей Маркович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.08.1804

Дата смерти

26.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1804

Отец: Волков Марк Ильич

Мать: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.08.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1821

Жена: Волкова Параскева Автономовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Волков Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Автономовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1825

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Автономовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.09.1869
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.09.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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