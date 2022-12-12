Волков Марк Ильич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти13.10.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Волков Илья Михайлович
Мать: Волкова Параскева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Марковна
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
06.06.1800
Дочь: Феодосия Марковна
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1801
Дочь: Пелагия Марковна
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1803
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
24.08.1804
Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Фекла Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1813