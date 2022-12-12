Волков Марк Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Марк Ильич

Волков Марк Ильич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1764

Дата смерти

13.10.1813

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Волков Илья Михайлович

Мать: Волкова Параскева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Волков Михаил Маркович

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Волков Савва Маркович

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Марковна

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Волков Василий Маркович

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1800

Дочь: Феодосия Марковна

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1801

Дочь: Пелагия Марковна

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1803

Сын: Волков Терентий Маркович

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1804

Сын: Волков Андрей Маркович

Мать ребёнка: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Фекла Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.10.1813
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close