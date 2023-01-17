(Волкова) Пелагия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1801
Дата смерти17.06.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1801
Отец: Волков Марк Ильич
Мать: Волкова Фекла Яковлевна
Крещение
19.10.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.06.1802