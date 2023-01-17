(Волкова) Пелагия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Пелагия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1801

Дата смерти

17.06.1802

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1801

Отец: Волков Марк Ильич

Мать: Волкова Фекла Яковлевна

Крещение
19.10.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.06.1802
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