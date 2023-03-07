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Волков Михаил Маркович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Волков Марк Ильич

Мать: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.08.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1805

Жена: Волкова Гликерия Харитоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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