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Волков Савва Маркович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Волков Марк Ильич

Мать: Волкова Фекла Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1813

Жена: Волкова Параскева Павловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1813

Сын: Волков Иван Саввич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1814

Сын: Волков Ерофей Саввич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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