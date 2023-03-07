Волков Савва Маркович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Волков Марк Ильич
Мать: Волкова Фекла Яковлевна
Крещение
24.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1813
Сын: Волков Иван Саввич
Мать ребёнка: Волкова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1814
Сын: Волков Ерофей Саввич
Мать ребёнка: Волкова Параскева Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно