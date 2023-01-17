Волкова (Плотникова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Плотникова) Параскева Павловна

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Место рождения

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Плотников Павел

Мать: не указана

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1813

Муж: Волков Савва Маркович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1813

Сын: Волков Иван Саввич

Отец ребёнка: Волков Савва Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1814

Сын: Волков Ерофей Саввич

Отец ребёнка: Волков Савва Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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