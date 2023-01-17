Волкова (Плотникова) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Плотников Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1813
Сын: Волков Иван Саввич
Отец ребёнка: Волков Савва Маркович
Рождение ребёнка
09.10.1814
Сын: Волков Ерофей Саввич
Отец ребёнка: Волков Савва Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно