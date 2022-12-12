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Волков Иван Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.11.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1813

Отец: Волков Савва Маркович

Мать: Волкова Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.11.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Домника

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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