Волков Иван Саввич
Место рождения
Дата рождения21.11.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1813
Отец: Волков Савва Маркович
Крещение
22.11.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Домника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно