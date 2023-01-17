Плотников Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Волкова Параскева Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Иоаким Павлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1813
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика