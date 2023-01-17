Плотников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Павел

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Место рождения

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1813

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Волкова Параскева Павловна

Мать ребёнка: не указана

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иоаким Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1813
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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