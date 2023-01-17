Волкова (Краснова) Параскева Автономовна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
19.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Волков Андрей Маркович
Рождение ребёнка
14.11.1825
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно