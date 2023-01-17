Волкова (Краснова) Параскева Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Краснова) Параскева Автономовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Краснов Автоном Григорьевич

Мать: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1821

Муж: Волков Андрей Маркович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Волков Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1825

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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