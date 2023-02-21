Краснова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Волкова Параскева Автономовна
Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Краснов Федор Автономович
Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Краснов Моисей Автономович
Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1806
Дочь: Зайцова Пелагия Автономовна
Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834