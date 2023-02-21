Краснова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Волкова Параскева Автономовна

Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Краснов Федор Автономович

Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Краснов Моисей Автономович

Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1806

Дочь: Зайцова Пелагия Автономовна

Отец ребёнка: Краснов Автоном Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Автоном Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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