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Краснов Моисей Автономович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Краснов Автоном Григорьевич

Мать: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Краснов Кельсий Моисеевич

Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафия Моисеевна

Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Краснов Владимир Моисеевич

Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Краснов Константин Моисеевич

Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Анна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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