Краснов Моисей Автономович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1823
Сын: Краснов Кельсий Моисеевич
Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафия Моисеевна
Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Краснов Владимир Моисеевич
Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Краснов Константин Моисеевич
Мать ребёнка: Краснова Анна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Анна Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно