Краснова Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Анна Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Краснов Кельсий Моисеевич

Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафия Моисеевна

Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Краснов Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Краснов Константин Моисеевич

Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Матвей Васильев Манохин (непонятно, какой из двух)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Моисей Автономович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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