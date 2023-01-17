Краснова Анна Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Краснов Кельсий Моисеевич
Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафия Моисеевна
Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Краснов Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Краснов Константин Моисеевич
Отец ребёнка: Краснов Моисей Автономович
Крещение
24.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Матвей Васильев Манохин (непонятно, какой из двух)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно