Краснов Кельсий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Манохина Ефимия Кельсиевна
Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Краснов Тимофей Кельсиевич
Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Кельсиевна
Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно