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Краснов Кельсий Моисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Краснов Моисей Автономович

Мать: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Манохина Ефимия Кельсиевна

Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Краснов Тимофей Кельсиевич

Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Кельсиевна

Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Краснов Павел Кельсиевич

Мать ребёнка: Краснова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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