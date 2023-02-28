Манохина (Краснова) Ефимия Кельсиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Краснова) Ефимия Кельсиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Краснов Кельсий Моисеевич

Мать: Краснова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1862

Муж: Манохин Михаил Дмитриевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1863

Сын: Манохин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Манохин Михаил Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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