Манохин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
26.01.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1863
Сын: Манохин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Манохина Ефимия Кельсиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно