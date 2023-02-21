Манохина Степанида Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Степанида Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Манохин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Манохин Дмитрий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Манохин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Манохин Дмитрий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.01.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Дмитрий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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