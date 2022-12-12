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Краснов Владимир Моисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Краснов Моисей Автономович

Мать: Краснова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1850

Сын: Краснов Никифор Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Краснов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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