Краснов Владимир Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
18.03.1850
Сын: Краснов Никифор Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Краснов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно