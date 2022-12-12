Краснов Автоном Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Краснов Григорий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Волкова Параскева Автономовна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Краснов Федор Автономович
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Краснов Моисей Автономович
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
13.10.1806
Дочь: Зайцова Пелагия Автономовна
Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно