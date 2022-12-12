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Краснов Автоном Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Краснов Григорий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Волкова Параскева Автономовна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Краснов Федор Автономович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Краснов Моисей Автономович

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1806

Дочь: Зайцова Пелагия Автономовна

Мать ребёнка: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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