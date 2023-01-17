Зайцова (Краснова) Пелагия Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Краснова) Пелагия Автономовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1806

Отец: Краснов Автоном Григорьевич

Мать: Краснова Евдокия Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1825

Муж: Зайцов Сысой Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зайцов Николай Сысоевич

Отец ребёнка: Зайцов Сысой Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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