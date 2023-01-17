Зайцова (Краснова) Пелагия Автономовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1806
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Зайцов Сысой Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно