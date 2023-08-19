Парыгин Иван Ипатиевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882
Крещение
01.08.1882
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григориев Климовских и крестьянская жена Евдокия Иванова Рябова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно