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Парыгин Иван Ипатиевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882

Отец: Парыгин Ипатий Васильевич

Мать: Парыгина Наталья Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.08.1882
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григориев Климовских и крестьянская жена Евдокия Иванова Рябова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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