Малых Зиновий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пахотин Михаил Макарович
Мать: Малых Наталья Степановна
Бракосочетание
05.02.1837
Жена: Малых Наталья Сергеевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Егор(?) Стафеев И...лов(?)
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Зиновьевна
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
05.10.1844
Сын: Пахотин Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васса Зиновьевна
Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно