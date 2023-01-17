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Малых Зиновий Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пахотин Михаил Макарович

Мать: Малых Наталья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1837

Жена: Малых Наталья Сергеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Егор(?) Стафеев И...лов(?)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Малых Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Зиновьевна

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1844

Сын: Пахотин Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малых Матвей Зиновьевич

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васса Зиновьевна

Мать ребёнка: Малых Наталья Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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