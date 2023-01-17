Пахотин Григорий Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1844
Отец: Малых Зиновий Михайлович
Мать: Малых Наталья Сергеевна
Крещение
08.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно