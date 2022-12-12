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(Глебова) Дарья Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1844

Отец: Глебов Петр Саввич

Мать: Глебова Мелания Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.07.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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