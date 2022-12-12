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Глебов Николай Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.08.1839

Дата смерти

19.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1839

Отец: Глебов Петр Саввич

Мать: Глебова Мелания Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.08.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.01.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: | (...) мещанина Ивана Семенова (...)ларникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Турыгина Агафия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1865

Сын: Глебов Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.11.1873

Жена: не указана

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте Иван Кириллов Жаренов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.02.1877
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
22.02.1977
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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