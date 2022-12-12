Глебов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1839
Дата смерти19.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1839
Отец: Глебов Петр Саввич
Крещение
04.08.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.01.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: | (...) мещанина Ивана Семенова (...)ларникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Турыгина Агафия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Глебов Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.11.1873
Жена: не указана
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте Иван Кириллов Жаренов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1877
Причина смерти: От чахотки
Похороны
22.02.1977
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя