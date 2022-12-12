Глебов Гавриил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти13.07.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Глебов Николай Петрович
Мать: не указана
Крещение
12.10.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1890
Причина смерти: От чахотки
Похороны
15.07.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя