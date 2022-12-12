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Глебов Гавриил Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1865

Дата смерти

13.07.1890

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Глебов Николай Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1879
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1890
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
15.07.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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