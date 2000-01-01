(Глебова) Таисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов Николай Петрович
Мать: не указана
Крещение
02.06.1884
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Священник михаил Крюков
Смерть
Неизвестно