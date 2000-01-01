(Глебова) Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глебова) Таисия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Николай Петрович

Мать: не указана

Крещение
02.06.1884
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Священник михаил Крюков
Смерть
Неизвестно
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