Ветошкина (Шуравина) Агриппина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти29.02.1824
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Шуравин Ефим Андреевич
Бракосочетание
12.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1807
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Рождение ребёнка
05.06.1810
Дочь: Феодосия Карповна
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Сын: Ветошкин Поликарп Карпович
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Рождение ребёнка
?.09.1817
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
29.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
29.02.1824
Причина смерти: Опухом