Ветошкина (Шуравина) Агриппина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Шуравина) Агриппина Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

29.02.1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шуравин Ефим Андреевич

Мать: Шуравина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1806

Муж: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1807

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1810

Дочь: Феодосия Карповна

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ветошкин Иван Карпович

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Сын: Ветошкин Поликарп Карпович

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1817

Сын: Ветошкин Матвей Карпович

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Ветошкин Карп Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
29.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
29.02.1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Опухом
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