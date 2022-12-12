Ветошкин Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ветошкин Арсений Иванович
Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно