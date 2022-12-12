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Ветошкин Иван Карпович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ветошкин Карп Трифонович

Мать: Ветошкина Агриппина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ветошкин Арсений Иванович

Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ветошкин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Ветошкина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Параскева Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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