Шуравина (Шубарина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина (Шубарина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1794

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубарин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1777

Муж: Шуравин Ефим Андреевич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шуравин Роман Ефимович

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ветошкина Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1794
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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