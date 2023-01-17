Шуравина (Шубарина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубарин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ветошкина Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1794