Шуравина Марина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина Марина Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Кротова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шуравин Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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