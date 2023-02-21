Шуравина Марина Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Кротова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно