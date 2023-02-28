Плешакова (Лысова) Наталья Романовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
26.03.1840
Дочь: Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.12.1843
Дочь: Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плешаков Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Плешаков Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно