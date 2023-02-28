Плешакова (Лысова) Наталья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Лысова) Наталья Романовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шуравин Роман Ефимович

Мать: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1840

Дочь: Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1843

Дочь: Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плешаков Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешаков Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Поликарп Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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