Плешаков Поликарп Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
26.03.1840
Дочь: Дарья Поликарповна
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна
Рождение ребёнка
06.12.1843
Дочь: Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна
Крещение
01.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плешаков Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Плешаков Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно