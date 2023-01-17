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Плешаков Поликарп Зиновьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Плешаков Зиновий Матвеевич

Мать: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1840

Дочь: Дарья Поликарповна

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1843

Дочь: Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плешаков Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешаков Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Наталья Романовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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