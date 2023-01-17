Шуравин Петр Романович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Шуравина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Шуравина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Шуравина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шуравина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Шуравина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуравина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно