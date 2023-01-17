Шуравина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуравина Анна Ивановна

Шуравина Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шуравин Николай Петрович

Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шуравин Иван Петрович

Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Петр Романович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close