Шуравина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Шуравин Петр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно