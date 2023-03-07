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Шуравин Андрей Романович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шуравин Роман Ефимович

Мать: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1836

Жена: Шуравина Анна Григорьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Иван Андреев Трубин
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шуравин Варфоломей Андреевич

Мать ребёнка: Шуравина Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Шуравина Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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