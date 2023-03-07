Шуравин Андрей Романович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
05.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Иван Андреев Трубин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шуравин Варфоломей Андреевич
Мать ребёнка: Шуравина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Шуравина Анна Григорьевна
Крещение
24.02.1849
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно