Шуравина (Балакина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина (Балакина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Балакин Григорий Игнатьевич

Мать: Балакина Ирина Степановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1836

Муж: Шуравин Андрей Романович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Иван Андреев Трубин
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шуравин Варфоломей Андреевич

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Шуравин Андрей Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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