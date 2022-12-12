Шуравина (Балакина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
05.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Иван Андреев Трубин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шуравин Варфоломей Андреевич
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Романович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Шуравин Андрей Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно