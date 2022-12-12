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Балакина Ирина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

22.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вавилова Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1800

Сын: Балакин Акиндин Григорьевич

Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зиновия Григорьева

Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1806

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Шуравина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Григорий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.11.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Опухолью
Похороны
25.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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