Балакина Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти22.11.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вавилова Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.11.1800
Сын: Балакин Акиндин Григорьевич
Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич
Не крещен
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зиновия Григорьева
Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.05.1806
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Шуравина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Балакин Григорий Игнатьевич
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.11.1839
Причина смерти: Опухолью
Похороны
25.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя