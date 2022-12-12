Вавилова (Балакина) Пелагия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти21.10.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
?.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вавилов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Зайцева Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1837
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1839
Причина смерти: Горячкой
Похороны
24.10.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя