Вавилова (Балакина) Пелагия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Балакина) Пелагия Григорьева

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

21.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Балакин Григорий Игнатьевич

Мать: Балакина Ирина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Муж: Вавилов Семен Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вавилов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вавилов Иван Семенович

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вавилов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Зайцева Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1837

Сын: Вавилов Лазарь Семенович

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
21.10.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
Похороны
24.10.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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