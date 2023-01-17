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Вавилов Владимир Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Вавилов Семен Иванович

Мать: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1841

Жена: Вавилова Феврония Никифоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вавилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вавилов Терентий Владимирович

Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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