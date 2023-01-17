Вавилов Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Крещение
27.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вавилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вавилов Терентий Владимирович
Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Вавилова Феврония Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно