Вавилова (Климовских) Феврония Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
12.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вавилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вавилов Терентий Владимирович
Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно