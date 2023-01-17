Вавилова (Климовских) Феврония Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Климовских) Феврония Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Климовских Никифор Иванович

Мать: Климовских Матрона Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1841

Муж: Вавилов Владимир Семенович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вавилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вавилов Терентий Владимирович

Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Вавилов Владимир Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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