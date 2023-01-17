Вавилов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Вавилов Иван Савватиевич
Мать: Вавилова Анна Федоровна
Бракосочетание
?.01.1819
Жена: Вавилова Мария Лукинична
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вавилов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Зайцева Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
19.11.1837
Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
?.12.1840
Мать ребёнка: Вавилова Мария Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно