Вавилов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Семен Иванович

Вавилов Семен Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вавилов Иван Савватиевич

Мать: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Жена: Вавилова Мария Лукинична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1819

Жена: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вавилов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вавилов Иван Семенович

Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вавилов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Зайцева Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1837

Сын: Вавилов Лазарь Семенович

Мать ребёнка: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1840

Сын: Вавилов Лазарь Семенович

Мать ребёнка: Вавилова Мария Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close