Вавилов Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Крещение
07.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.07.1850
Сын: Вавилов Ермолай Андреевич
Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно