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Вавилов Андрей Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Вавилов Семен Иванович

Мать: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Вавилов Ермолай Андреевич

Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Вавилова Анисия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анисия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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