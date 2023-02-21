Вавилова Анисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1850
Сын: Вавилов Ермолай Андреевич
Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно