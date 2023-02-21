Вавилова Анисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова Анисия Михайловна

Вавилова Анисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Вавилов Ермолай Андреевич

Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Вавилов Андрей Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Андрей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно