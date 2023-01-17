Вавилова (Фожакова) Мария Лукинична
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Фожаков Лука Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1840
Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно