Вавилова (Фожакова) Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Фожакова) Мария Лукинична

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Фожаков Лука Васильевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Муж: Вавилов Семен Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1840

Сын: Вавилов Лазарь Семенович

Отец ребёнка: Вавилов Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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