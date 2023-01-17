Вавилов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вавилов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1857
Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно