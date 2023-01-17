Вавилов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Иван Семенович

Вавилов Иван Семенович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Вавилов Семен Иванович

Мать: Вавилова Пелагия Григорьева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вавилов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вавилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Вавилов Павел Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close