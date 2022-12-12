Вавилов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Вавилов Иван Семенович
Мать: Вавилова Анна Федоровна
Бракосочетание
31.01.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно