Вавилова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
07.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вавилов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович
Рождение ребёнка
18.01.1857
Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно