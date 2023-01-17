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Вавилова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
07.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вавилов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вавилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Вавилов Павел Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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